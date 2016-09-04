В Одессе ночью загорелось военное судно "Донбасс", пожар потушили

Как сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, 4 сентября в 4:40 дежурно-вахтенной службой поисково-спасательного судна "Донбасс" было обнаружено задымление в районе одного из боевых постов.

По вызову на место происшествия оперативно прибыло подразделение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, аварийно-спасательная группа дивизиона спасательных судов, пожарный расчет Западной Военно-морской базы.

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Кроме того, к тушению возгорания привлекались средства пожаротушения Одесского порта.

По состоянию на 7:30 возгорание было локализовано. Пострадавших нет.

Ситуация полностью контролируемая. Причины возгорания уточняются.

Отметим, что до 2014 года "Донбасс" находился в Севастополе, но в марте был захвачен российскими оккупантами. В апреле того же года судно было "возвращено" Украине и перебазировано в Одессу.