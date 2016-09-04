В Одессе ночью загорелось военное судно "Донбасс", пожар потушили
В ночь на 4 сентября произошло возгорание на корабле "Донбасс" Военно-морских сил Украины.
Как сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, 4 сентября в 4:40 дежурно-вахтенной службой поисково-спасательного судна "Донбасс" было обнаружено задымление в районе одного из боевых постов.
По вызову на место происшествия оперативно прибыло подразделение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, аварийно-спасательная группа дивизиона спасательных судов, пожарный расчет Западной Военно-морской базы.
Читайте такжеКомиссия Минобороны сообщила о массовом дезертирстве и кумовстве в ВМС
Кроме того, к тушению возгорания привлекались средства пожаротушения Одесского порта.
По состоянию на 7:30 возгорание было локализовано. Пострадавших нет.
Ситуация полностью контролируемая. Причины возгорания уточняются.
Отметим, что до 2014 года "Донбасс" находился в Севастополе, но в марте был захвачен российскими оккупантами. В апреле того же года судно было "возвращено" Украине и перебазировано в Одессу.