Неутешительная статистика: все больше украинцев хотят переехать жить за границу (инфографика)

Об этом свидетельствуют данные опроса компании TNS Online Track.

Так, 65% респондентов указали, что хотели бы уехать из страны, из них - треть респондентов не имеют возможности выехать, 8% хотели бы уехать временно, пока ситуация не стабилизируется, а 20% хотели бы уехать за границу на постоянное место жительства.

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Среди жителей Западного региона значительно больше тех, кто не думал над этим (12%), в то же время значительно больше и тех, кто хотел бы уехать временно, пока ситуация в стране не стабилизируется (14%).

Мужчины, по сравнению с выборкой в целом, чаще готовы к переезду на постоянное место жительства за границу (24%). Представители старшей возрастной группы чаще (34%) не намерены оставлять страну, чем молодежь (20%).

Отмечается, что опрос проводился методом онлайн опроса с 16 по 21 июля текущего года. География исследования - вся Украина (кроме АРК), городское население, мужчины и женщины в возрасте 18-55 лет. Выборка 1000 респондентов.