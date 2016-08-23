Более половины россиян плохо относятся к Украине, США и ЕС - опрос

Такие данные соцопроса, проведенного в июле 2016 года, обнародовал российский "Левада-Центр", передает Украинская правда.

Согласно информации, на вопрос "Как вы в целом относитесь к Украине?" вариант ответа "в основном плохо" и "очень плохо" выбрали 36% и 22% соответственно.

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Кроме того, опрос российского центра показывает, что к 66% россиян плохо относятся к США и 61% - к Европейскому Союзу.

"Левада-Центр" также задал респондентам вопрос "Как вы считаете, какие из следующих качеств наиболее характерны для украинцев?". Среди вариантов ответов наибольшее количество голосов набрали карточки с надписью "лицемерные, хитрые" (27%), "завистливые" (23%) и "гостеприимные" (21%).

В то же время американцы опрошенным россиянам кажутся рациональными, навязывающими свои обычаи другим и властолюбивые.

Согласно информации, опрос проведен 22-25 июля 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.