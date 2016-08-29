В Херсоне развернули самый большой флаг Украины в мире

03:49, 29 августа 2016
Общество
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Самый большой в мире флаг Украины размером 40 на 60 метров развернули сегодня на стадионе "Кристалл" в Херсоне.

vk.com/typical_kherson_city

Как передает корреспондент УНИАН, флаг привезли в Херсон в рамках чемпионата по футболу "Крым - это Украина".

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Держали флаг более 200 болельщиков и спортсменов. Участие в установке спортивно-патриотического рекорда также приняли народный депутат Украины Иван Крулько, вице-президент Федерации футбола Украины Вадим Костюченко и председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев.

Флаг полностью соответствует реальному, его пропорции составляют 2:3, он зарегистрирован в Книге рекордов Украины. Ранее стяг объехал всю страну, именно его развернули в Мариуполе, когда город освободили от российских оккупантов.

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