Украинское подразделение примет участие в военном параде к 25-й годовщине независимости Молдовы
17:14, 26 августа 2016Общество
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Украинское подразделение примет участие в военном параде в Кишиневе 27 августа по случаю 25-й годовщины независимости Республики Молдова.
В параде также примут участие подразделения из Румынии, Польши и Великобритании / mil.gov.ua
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
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«В Кишиневе определенное подразделение из состава Военной академии (Одесса) готовится к участию в параде по случаю 25-й годовщины независимости Республики Молдова. Это первое подобное мероприятие за годы независимости страны. Он происходит в соответствии с предыдущими международными договоренностями по приглашению молдавской стороны», - отмечают в Минобороны.
В параде в Кишиневе также примут участие подразделения из Румынии, Польши и Великобритании.
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