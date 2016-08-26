Пистолет, из которого убили жителя Кривого Озера, ищут в реке

Об этом сообщил телеканал "112 Украина".

Как сообщал УНИАН, 25 августа суд арестовал старшего сержанта Кривоозерского отдела полиции Николаевской области Дениса Ляхвацкого.

В ходе судебного заседания он признал превышение полномочий, но отрицает, что виновен в убийстве. По предварительным данным, именно Ляхвацкий стрелял в убитого из своего личного, а не табельного оружия.

Читайте такжеТело убитого полицией Цукермана отправили на дополнительную экспертизу - нардеп

Старшего лейтенанта и сержанта из того же отделения подозревают в превышении служебных полномочий, их также арестовал суд.

В ночь на 24 августа в Кривоозерском районе Николаевской области во время задержания полицейскими скончался 32-летний житель Кривого Озера Александр Цукерман. Как утверждают в полиции, умерший сопротивлялся, поэтому полицейские применили «меры физического воздействия и наручники». Позже появилась информация, что Цукерман скончался от огнестрельных ранений. По данным судмедэкспертизы, в него стреляли в упор из травматического пистолета.