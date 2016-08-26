В Одессу с флагом Украины зашла яхта погибшего российского бизнесмена Березовского (фото)

Обознанные люди утверждают, что эта яхта достаточно частый гость в Одессе. При бывшем хозяине она называлась Thunder B. В этот раз она зашла в Одессу 22 августа.

Яхта находится под охраной. К людям, появившимся на понтоне яхт-клуба, сразу же подходят охранники и предупреждают о том, что, съемка яхты запрещена, поскольку это частная собственность.

Длина яхты составляет около 50 м, ширина более 8 м, осадка 1,5 м. Крейсерская скорость - 19 узлов, максимальная - около 30.

Яхта Thunder B, принадлежавшая российскому олигарху, в апреле 2013 года была продана покупателю из Хорватии, сообщил голландский яхтенный брокер De Valk, однако не уточнил имя нового собственника.

Российский опальный бизнесмен Борис Березовский умер при загадочных обстоятельствах 23 марта 2013 года в Великобритании. С осени 2000 года Березовский был политическим оппоненом нынешнего президента РФ Владимира Путина.