Полтавский суд оправдал экс-руководителя Кременчугской налоговой Звонкова

Об этом сообщает интернет-издание Полтавщина. Сторона обвинения утверждает, что экс-налоговик Звонков, используя свое служебное положение, в течение 2007-2014 годов получал от предпринимателей и предприятий взятки, вследствие чего зарабатывал многомиллионные суммы и передавал эти средства своей жене Ирине Алексеевне, которая вкладывала их в свою предпринимательсткую деятельность.

Чиновник, который никогда не занимался бизнесом, вместе с супругой владеет тремя элитными ресторанами, комплексом с бассейном, сауной и теннисными кортами, жилым домом, шестью земельными участками, двумя элитными автомобилями, двумя гаражами, счетами в банке, на которых лежат миллионы гривен.

Его супруга Ирина до 2010 года тоже работала в налоговой, после чего уволилась с работы и начала активную деловую карьеру. Непонятно, за какие средства сразу на старте приобрела недвижимость в Кременчуге, обустроила элитный салон красоты. В 2013 году Звонкова приобрела помещение, в котором открыла ресторан, а потом купила загородный комплекс с несколькими бассейнами, рестораном, теннисными кортами, банным комплексом и VIP-апартаментами.

Предполагают, что Звонков, используя служебное положение, получал многочисленные взятки от предпринимателей. Впоследствии эти средства отмывались через жену путем приобретения недвижимости и других активов.

Представители Центра противодействия коррупции в 2015 году обратились в ГПУ с просьбой начать расследование в отношении Звонкова о незаконном обогащении. Представители ГПУ перебросили заявления в прокуратуру Полтавской и Днепропетровской областей: в Днепропетровске Звонков, после того, как оставил Полтавщину, работал в должности заместителя начальника областной Государственной фискальной службы.

Прокуратуры Полтавской и Днепропетровской областей отдельно начали досудебные расследования, но дело нигде так и не сдвинулось с места. Активисты Центра противодействия коррупции написали жалобу в суд на бездействие прокуроров. В конце концов, Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру внести сведения о коррупционных действиях Звонкова в Единый реестр досудебных расследований и начать следственные действия.

Впоследствии, все три дела (Генпрокуратуры, Днепропетровской и Полтавской прокуратур) объединили в одно и передали для расследования полтавским прокурорам. Следователи Полтавской прокуратуры расследование провалили, после чего закрыли производство, мотивируя это тем, что в действиях Звонкова не было ничего противоправного. По их мнению, Звонков честно заработал миллионы на государственной службе.

Центр противодействия коррупции обжаловал закрытие дела следователями прокурорами в суде. Но Октябрьский суд Полтавы отказал в удовлетворении жалобы по делу налоговика-миллионера. Судья Тимошенко поддержала позицию следователя прокуратуры Кириченко, который уверял, что Звонков не брал взяток, а средства для развития семейного бизнеса Звонковых давали близкие друзья жены налоговика.

На судебное заседание также приезжали кременчужане - председатель люстрационного комитета Кременчуга Ольга Тищенко и ветераны АТО нескольких боевых подразделений. Активисты обвинили прокуратуру в том, что она защищает откровенного «подонка и вора», а судью - в продажности.

Юрист Центра противодействия коррупции Сергей Миткалик заявил, что их общественная организация подаст апелляционную жалобу на это решение суда. Для этого у стороны обвинения есть 5 дней.