Турчинов поручил помочь семьям украинцев, погибших в России

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ поручил помочь семьям украинцев, которые пострадали во время ДТП в Калужской области РФ. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-премьер-министра.

А.ТУРЧИНОВ поручил Министерству иностранных дел, Министерству транспорта и связи, Министерству по вопросам чрезвычайных ситуаций и Министерству внутренних дел провести всю необходимую организационную работу, чтобы помочь семьям семи погибших и двух тяжело травмированных граждан Украины, которые пострадали во время дорожно-транспортного приключения в Калужской области.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 3.38 в Малоярославском районе Калужской области, недалеко от села Михеево, произошло столкновение зарегистрированного в Беларуси микроавтобуса «Мерседес-Спринтер» со стоящим на обочине грузовиком «Форд».

В итоге ДТП погибли 9 человек, из них семь мужчин – граждане Украины (1959, 1967, 1968, 1971, 1975, 1976 и 1990 гг. рождения), а также женщина, личность которой устанавливается, и 42-летний водитель микроавтобуса, гражданин Беларуси, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.

Кроме того, двое украинцев, мужчины 1979 и 1986 гг. рождения, с травмами госпитализированы в центральную райбольницу.