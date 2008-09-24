Суды арестовывают всего 19% задержаных за сбыт наркотиков

В Запорожской области суды арестовывают только 19% задерживаемых за сбыт наркотиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции начальник ГУ МВД Украины в Запорожской области Виктор ОЛЬХОВСКИЙ.

По его словам, "на сегодняшний день в Запорожской области почему-то сбытчики наркотиков судами арестовываются только в 19% случаев, хотя в той же соседней, Днепропетровской области аресту подвергается каждый второй задержанный за сбыт".

По словам начальника Запорожского главка милиции, подобная практика приводит к тому, что один и тот же человек задерживается за одно и то же преступление - торговлю наркотиками - по нескольку раз подряд, вновь и вновь отпускается либо под подписку о невыезде, либо с другой формулировкой, и, несмотря на всю работу, проделанную милицией, продолжает совершать преступления.

"Сегодня мы не можем предъявлять претензий судьям. Суды у нас - орган неподконтрольный и, по сути, неподотчетный никому. Но мной дана команда провести порайонный анализ применения судами санкций в отношении данной группы задержанных, с тем, чтобы на основании полученной информации задать вопрос: почему один судья из 10 задержанных арестовывает восьмерых, а другой из 10 таких же задержанных только двоих", - сообщил В.ОЛЬХОВСКИЙ, отметив, что считает целесообразным, чтобы полученные данные были озвучены в СМИ.