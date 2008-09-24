Ющенко говорит, что просил Стельмаха не допустить «эффекта домино»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что мировой финансовый кризис существенно не повлиял на экономику Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Нью-Йорке.

Президент высказал мнение, что сегодня можно говорить о том, что «того наихудшего влияния, которое могло бы быть, Украина сегодня не чувствует».

По мнению В.ЮЩЕНКО, Украина сегодня достаточно эффективно справляется с такими вызовами.

Президент считает, что главное сегодня - сделать так, чтобы разные факторы – валютный кризис, фондовый и тому подобное – не привели к изменению объема предложений, изменению курсовой и ценовой политики. «Чтобы не произошел эффект домино в разных секторах, пусть не в большом объеме, поскольку это может привести к серьезному экзамену перед национальным бюджетом торгового баланса Украины. Я пока еще далек от каких-то пессимистических оценок», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО сообщил, что перед визитом в США беседовал с председателем Национального банка Украины Владимиром СТЕЛЬМАХОМ относительно необходимости продуманной политики НБУ в вопросе недопущения серьезного влияния мирового кризиса на украинскую экономику. В частности, речь шла о необходимости активных действий Нацбанка на курсовом рынке и тому подобное.