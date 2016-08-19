МВД усилит "пеший компонент" патрульной полиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Харькове заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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Он отметил, что министерство уделяет недостаточно внимания этому вопросу.

"Этот компонент усилим", - отметил министр.

Кроме того, министерство планирует объявить дополнительный отбор патрульных, следователей и оперативников.