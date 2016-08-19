МВД усилит "пеший компонент" патрульной полиции

13:08, 19 августа 2016
Общество
1096 0

Министерство внутренних дел планирует увеличить количество пеших патрульных полицейских в Украине.

/ УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Харькове заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Читайте такжеВ Харькове в ДТП "помялось" очередное авто патрульных (фото)

Он отметил, что министерство уделяет недостаточно внимания этому вопросу.

"Этот компонент усилим", - отметил министр.

Кроме того, министерство планирует объявить дополнительный отбор патрульных, следователей и оперативников.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter