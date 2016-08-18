Минкультуры призывает мировое содружество не допустить дальнейшего нарушения прав религиозных и этнических сообществ Крыма

Об этом говорится в заявлении Минкультуры, которое имеет в своём распоряжении УНИАН.

Минкультуры выражает озабоченность в связи со сложной ситуацией, в которой оказались религиозные организации и общины не аффилированные с оккупационными властями Крыма, которые четко определили свою гражданскую позицию и подтвердили незаконность аннексии Россией части Украины.

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«В связи с отсутствием у Украины реальных инструментов повлиять на действия оккупационных властей, призываем мировое сообщество и общественные институты обратить внимание на эту проблему и не допустить дальнейшего нарушения прав религиозных и этнических общин оккупированного Крыма»,- говорится в заявлении.

Минкультуры осуществляет постоянный мониторинг религиозной ситуации на территории оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Сообщается, что в Минкультуры постоянно обращаются верующие Крымской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата, представители коренного населения полуострова - крымские татары с заявлениями о нарушении их прав оккупационной властью. Они заявляют о постоянном давлении со стороны властей, угрозах верующим, нарушении их прав и свобод, рейдерских захватах религиозных, культовых, культурных сооружений, несанкционированных обысках и тому подобное.