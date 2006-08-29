На Прикарпатье муж убил жену на глазах у пятерых детей

В Ивано-Франковской области 36-летний житель села Зеленая до смерти избил свою 30-летнюю жену.

Об этом сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД Украины в Ивано-Франковской области.

Свидетелями убийства были пятеро их детей, которые спали в той же комнате, где и родители. Однако, помешать отцу никто из них не смог. Мужчина, который теперь находится под стражей, говорит, что поссорился с женой из-за ревности с ее стороны.

В этой семье, как рассказывают жители села, глава семьи и раньше позволял себе рукоприкладство. Женщина терпела, в то же время ежегодно рожала детей. Сейчас их восемь: самому старшему сыну 12 лет, самому младшему ребенку - десять месяцев. Семья проживает в запущенном доме, где нет ни света, ни воды.

Ситуация в этой семье для правоохранителей и местной власти не была тайной. Но если первые, по словам начальника отдела криминальной милиции по делам несовершеннолетних УМВД Украины в Ивано-Франковской области Аллы ЛЕМЧАК, неоднократно на протяжении последних трех лет инициировали вопрос о лишении родительских прав супругов, то сельский совет в лице предыдущего сельского председателя не видел в этом проблемы и отказывался предоставить необходимые документы.

Местные жители отмечают, что уже новый сельский председатель подпишет нужные документы. Сейчас, когда мать в могиле, а отец – под стражей, иной судьбы, как воспитание в интернатах полусиротам не устроишь. Маловероятно, что о детях позаботятся родственники, потому что у тех хватает и собственных проблем.

С начала года по материалам милиции в суды направлено около сотни аргументированных представлений относительно лишения родительских прав горе-родителей, которые злостно уклоняются от воспитания своих детей.

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