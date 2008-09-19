В Чернигове в рамках празднования 1100-летия первого летописного упоминания о городе и 65-летия освобождения от фашистских захватчиков состоялись торжества в честь флага города.

Как передает корреспондент УНИАН, на центральной Красной площади прошла церемония торжественного поднятия флагов области и Чернигова, в которой приняли участие председатель Черниговской облгосадминистрации Владимир ХОМЕНКО и городской председатель Александр СОКОЛОВ. Несмотря на дождь, на церемонии торжественного поднятия флага города присутствовали около 200 жителей города.

Право поднять флаги на флагштоки наряду с национальным флагом получили лучшие военнослужащие Чернигова.

По мнению городского председателя, местная символика является атрибутом, который подтверждает многовековой исторический путь города, определяет жизнеспособность городской территориальной общины. "Чернигов имеет свой герб, флаг, будем работать над гимном города», - сказал А.СОКОЛОВ.

По завершении церемонии в Черниговском музыкально-драматичном театре имени Шевченко состоялся праздничный концерт. Во время официальной части председатель облгосадминистрации В.ХОМЕНКО вручил городскому председателю А.СОКОЛОВУ медаль "За труд и победу".

Также состоялась церемония вручения знаков Почетный гражданин города Чернигова четырем жителям города. Это звание депутаты городского совета присвоили епископу Черниговскому и Нежинскому АМВРОСИЮ, заслуженному деятелю искусств Украины, руководителю камерного хора имени Д.Бортнянского Любомиру БОДНАРУКУ, народному художнику Украины Владимиру ЕМЦУ и заслуженному работнику физкультуры и спорта, заслуженному тренеру СССР и Украины Александру РЫКОВУ.