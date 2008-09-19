В Бразилии карнавал, в Германии – пивной фестиваль, в Украине – майданы

Председатель правления Центра социологических и политологических исследований ”Социоизмерение” Сергей ТАРАН считает, что избиратели будут активно участвовать в досрочных выборах, если таковые будут назначены.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН, отвечая на вопрос журналистов, нет ли угрозы, что украинские избиратели проигнорируют досрочные выборы из-за безразличия к политике.

“Активность граждан не уменьшается. Мне кажется, что политика и майданы стали для украинцев культурным развлечением, таким сериалом, который они все время смотрят и обсуждают на улицах. Есть в Бразилии карнавал, в Германии – пивной фестиваль, а вот в Украине – есть политика, майданы. И это то, что заставляет украинцев интересоваться политикой и приходить на выборы”, - сказал С.ТАРАН.

По словам политолога, уровень политизации в Украине чрезвычайно высок.

“Это дает шанс на выздоровление, потому что если люди интересуются, если им не безразлично это, то есть надежда, что эта бесконечная многосерийная мыльная опера когда-то закончится”, - отметил он.