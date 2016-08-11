В Киеве суд поместил под домашний арест мужчину, который хранил дома оружие из зоны АТО

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры г. Киева.

В ходе расследования уголовного производства, начатого по факту незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия и огнестрельных припасов, выяснилось, что житель Киево-Святошинский района Киевской области в собственном доме держит большое количество оружия.

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Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли из дома злоумышленника 5 автоматов Калашникова, винтовку, пистолет пулемет Садаева, пистолет Макарова, 8 гранат, две тротиловые шашки, электродетонатор, почти 3,5 тыс. патронов различного калибра и 21 магазин к автомату Калашникова.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины. Изъятое оружие направлено на проведение экспертизы. Следствие продолжается.