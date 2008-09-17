Великобритания впервые выдала Украине преступника по линии Интерпола

Великобритания впервые экстрадировала в Украину преступника, которого разыскивали по каналам Интерпола.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального центрального бюро Интерпола в Украине, злоумышленник, гражданин Украины 1979 г.р. был доставлен в аэропорт "Борисполь" рейсовым самолетом Лондон-Киев под конвоем МВД. Подозреваемого по каналам Интерпола разыскивало Управление МВД в Ивано-Франковской области за совершение преступления, предусмотренного ст. 121 (преднамеренное нанесение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса.

Злоумышленник был задержан на территории Великобритании в феврале 2008 года с фальшивыми документами. После проверки, проведенной по каналам Интерпола, была установлена настоящая фамилия и имя этого мужчины, а также то, что он разыскивается украинскими правоохранителями. Сейчас злоумышленник уже доставлен в Ивано-Франковскую область для привлечения к уголовной ответственности за совершенное преступление.

По словам первого заместителя министра внутренних дел Украины, куратора Национального центрального бюро Интерпола в Украине Владимира БЕДРИКИВСКОГО, это первая экстрадиция разыскиваемого злоумышленника из Великобритании в Украину. "Передача гражданина из Великобритании в Украину свидетельствует об авторитете и уважении к украинской службе Интерпола", - сказал он. В прошлом году в Украину впервые были проведены экстрадиции преступников из Швейцарии и Греции.

Как сообщил В.БЕДРИКИВСКИЙ, на протяжении 2008 года с использованием возможностей Интерпола были установлены личности 151 преступника, которые разыскивались правоохранительными органами Украины и зарубежных стран (за аналогичный период 2007 года - 146). В частности, в Украине найдены 64 человека, которые разыскивались зарубежными коллегами. Больше всего найдено злоумышленников из Чехии – 21 человек. По 7 человек - на соответствующие запросы из Германии и Польши, по 5 – на запросы из Венгрии и Литвы. За границей по каналам Интерпола разысканы 87 человек, больше всего в России – 11, в Чехии и Германии – по 10, в Польше, Израиле и Италии – по 7.