Оккупанты частично восстановили пропускные операции напротив КПВВ "Чаплинка" - ГПСУ

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Российско-оккупационные войска частично восстановили пропускные операции напротив КПВВ «Чаплинка», которые были приостановлены контрольными органами страны агрессора несколько часов назад. Таким образом, в настоящее время напротив данного контрольного пункта оккупанты осуществляется пропуск только тех, кто направляется на временно оккупированный полуостров", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на КПВВ "Чонгар" пропуск осуществляется в оба направления, а напротив КПВВ "Каланчак" оккупанты пропуск не осуществляют, поэтому данное направление полностью заблокировано.

"Сейчас в очередях на КПВВ "Чонгар" находится около 100 автомобилей, а в "Чаплинке" ожидает 130 транспортных средств", - добавили в ГПСУ.

Ранее УНИАН сообщал, что в воскресенье, 7 августа, российские пограничники остановили работу всех трех пропускных пунктов на административной границе с оккупированным Крымом.