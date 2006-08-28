Сегодня православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы

Сегодня православный мир отмечает Успение Богородицы, или, как говорят в народе – "Первую пречистую".

Праздник Успения Богородицы - день кончины девы Марии. По совершении Господом спасения рода человеческого и вознесения Его на Небо, Пречистая и Преблагословенная Дева Мария, Матерь Божия и Ходатаица нашего спасения, жила довольно продолжительное время среди первых христиан.

"Однажды небесный посланник передал Пресвятой Богородице, что по прошествии трех дней она отойдет ко Христу Богу, что над Нею не будет иметь власти смерть телесная и что Она, точно сном уснувши смертию на малое время, скоро, как пробудившись, восстанет и увидит при свете лица Господня бессмертную славу и жизнь вечную."

В час кончины необыкновенный свет осиял комнату, где лежала Божия Матерь: Сам Господь Иисус Христос, окруженный Ангелами, явился и принял Ее пречистую душу.

В праздник Успения Церковь прославляет Богородицу, которая, приняв под свое покровительство род человеческий, ходатайствует за нас перед Самим Богом.

Всего отмечают три "Пречистые", о которых в народе говорится так: "Первая Пречистая рожь засевает, вторая – дождем поливает, а третья – снегом укрывает".