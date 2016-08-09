"Квартал 95" обзавелся собственным телеканалом

Об этом сегодня на презентации канала объявили генеральный директор «1+1 Медиа» Александр Ткаченко и художественный руководитель студии «Квартал 95» Владимир Зеленский.

Сообщается, что «Квартал ТВ» будет ориентирован на широкую семейную аудиторию по всей Украине. Телеканал будет работать круглосуточно 7 дней в неделю без перерывов на рекламу.

Основной призыв телеканала к зрителям на этапе запуска звучит «Настройся на юмор», а программная сетка канала сформирована из проектов студии «Квартал 95» - телевизионных развлекательных шоу, кинокомедий, полнометражных фильмов, сериалов, анимационных продуктов и спецпроектов. В частности, здесь будут транслироваться уже известные программы как «Вечерний Квартал», «Лига смеха», «Вечерний Киев», «Країна У», «Чисто News», «Рассмеши комика», сериалы «Сваты», «Слуга народа», «Родственнички» и многие другие.

Кроме того, в планах канала производство эксклюзивного продукта, а также закупка продукта, который отвечает жанровому наполнению канала.

Зона вещания канала «Квартал ТВ» через спутник АМОС 2 охватывает почти всю территорию Европы, кроме Испании, Португалии, западной части Франции, Норвегии, северной части Швеции, северо-западной части Великобритании. Также скоро канал будет доступен в сетях провайдеров и DTH-платформе Viasat.

При этом менеджмент «Квартал ТВ» обещает, что канал и в будущем будет доступен для всех зрителей в нашей стране, так как система ценообразования будет очень гибкой, сформированной с учетом экономических реалий.