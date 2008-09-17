Тимошенко: мы переходим на еще одну стадию детенизации экономики

Переход на систему электронной таможни позволит существенно увеличить в 2009 году доходы бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании правительства.

«Мы переходим на еще одну стадию детенизации в тех экономических процессах, и я убеждена в том, что это поможет в 2009 году существенно увеличить доходы, чем мы сегодня планируем», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, сегодня на заседании правительства будет рассмотрен проект Концепции создания многофункциональной комплексной системы «Электронная таможня».

«Это позволит нам анализировать в углубленном режиме все товаропотоки, абсолютно все теневые схемы. Мы будем анализировать ценовую политику при экспорте-импорте, как товар, который пересекает границы Украины, распределяется по стране, по каким ценам реализуется и по каким ценам он был растаможен», - уточнила премьер-министр.