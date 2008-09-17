Тимошенко: уголь может обеспечить энергетическую независимость страны

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что угольная отрасль может обеспечить энергетическую независимость государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина, об этом она заявила во время презентации общественности проекта Государственного бюджета Украины на 2009 год.

“Я не знаю более тяжелой работы в Украине и более нужной работы для того, чтобы защитить нашу энергетическую независимость”, - сказала она.

В связи с этим, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, в проекте Госбюджета-2009 почти в два раза увеличена государственная поддержка угольной отрасли, что составляет 14,8 млрд. грн. При этом руководитель правительства отметила, что каждый пункт Закона “О повышении престижности шахтерского труда” профинансирован в бюджете 2008 года и предусмотрен в проекте на 2009 год.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО отметила потребность увеличить объемы добычи угля, которого в Украине, по ее словам, хватит на 500 лет. “У нас есть уголь, который может обеспечить все наши энергетические потребности от „А” до „Я”, на 500 лет”, - заявила премьер-министр, прибавив, что реализация угля будет осуществляться по рыночным ценам.