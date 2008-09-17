Крымский УБОП раскрыл местный наркокартель

Крымский УБОП разоблачил межрегиональную организованную преступную группу, которая специализировалась на изготовлении и распространении наркотических и психотропных веществ.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью ГУМВД Украины в АР Крым, подготовка доказательной базы преступной деятельности данной ОПГ осуществлялась сотрудниками милиции на протяжении полгода.

Удалось установить, что в группировке существовало четкое распределение ролей, были налажены каналы приобретения прекурсоров, действующие лаборатории. Также выяснилось, что деятельность преступной группы прикрывали коррумпированные сотрудники правоохранительных органов.

15 сентября в Симферополе, возле супермаркета «Фуршет», оперативными сотрудниками УБОП и бойцами спецподразделения «Сокол» были задержаны участники ОПГ. В ходе осмотра было изъято свыше 1 кг психотропного вещества амфетамин, а также 200 г марихуаны. Приблизительная стоимость общего количества изъятых в ходе документирования деятельности ОПГ наркотических веществ на «черном рынке» полуострова составляет около полмиллиона гривен.

В настоящее время семеро участников ОПГ задержаны, проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на задержание других участников преступной группы.

Как заметил начальник Главного управления крымской милиции генерал-майор милиции Николай ИЛЬИЧЕВ, это одна из крупнейших партий наркотических веществ, обнаруженных за последние годы в автономии.