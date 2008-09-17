Путин пообещал справиться с мировым финансовым кризисом

Россия сможет преодолеть мировой финансовый кризис, так как за последние годы в ней были созданы специальные подушки безопасности. Такое мнение высказал премьер-министр Владимир Путин. Его слова передает РИА Новости.

Путин также добавил, что Минфин и Центробанк уже обсуждают совместные действия в связи с кризисом на рынке. Только 16 сентября фондовый индекс РТС упал более чем на 11 процентов, а ММВБ - почти на 18 процентов.

Что имел в виду Владимир Путин под подушками безопасности, не совсем ясно. Вероятно, накопленные за последнее время золотовалютные резервы, а также два госфонда: Фонд национального благосостояния и Резервный фонд. В них идут деньги, полученные от высоких цен на нефть на мировых рынках.

Президент России Дмитрий Медведев, напоминает Лента.ру, в последнее время несколько раз заявлял, что в мировом финансовом кризисе виноваты США. Кроме того, он отмечал, что у российского фондового рынка хорошие перспективы для роста, а экономика может справиться с последствиями кризиса.