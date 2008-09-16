Кабмин предлагает продавать запасы ядерных материалов с аукциона

Кабинет министров Украины предлагает разрешить Министерству топлива и энергетики совместно с государственным концерном «Ядерное топливо» реализовывать на аукционах запасы ядерных материалов.

Соответствующая норма содержится в проекте государственного бюджета на 2009 год, текст которого обнародован на сайте Верховной Рады.

В частности, согласно ст. 8 проекта, Минтопэнерго и концерну предлагается разрешить продавать производственные запасы концентрата урана, циркония и гафния исключительно на аукционах. Вырученные на торгах средства будут перечисляться в отраслевой фонд госбюджета на финансирование мероприятий Комплексной программы создания ядерно-топливного цикла.

Согласно проекту распределения расходов госбюджета, на финансирование программы создания ядерно-топливного цикла в 2009 году из специального фонда предполагается направить 1 млрд. 36,6 млн. грн. Поступления на данную статью расходов будут формироваться в основном за счет целевой надбавки к действующему тарифу на тепловую и электроэнергию.