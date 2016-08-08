Блокирование границы с Крымом: на оккупированном полуострове появились листовки о розыске дезертиров - СМИ

Местные жители оккупированного Крыма рассказывают, что автотранспорт на основных магистралях полуострова внимательно проверяют российские силовики, а в Красноперекопском районе развешены листовки о поиске дезертиров. Об этом пишут "Крым.Реалии".

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По словам местных жителей, в Симферополе, на автобусной остановке в Марьино, в воскресенье сотрудники "госавтоинспекции" в бронежилетах вместе с вооруженными автоматами "омоновцами" проверили салоны маршруток, которые идут в сторону Алушты.

Как отмечает издание, на официальном сайте управления МВД России по Крыму, как и ранее, об инциденте и операции "Перехват" ничего не указано, но в некоторых селах Красноперекопского района, местные жители видели расклеенные листовки, где содержится информация об этом.

"Вроде у них от трех до пяти дезертиров. Ребята с оружием скрылись. Как говорили, пока не найдут, ни один из пунктов пропуска не откроют", - сказала в эфире радиостанции "Крым.Реалии" одна из слушательниц, которая 7 августа пересекала административную границу с полуостровом.

По ее словам, местные жители рассказывают, что ночью (с 6 на 7 августа – ред.) на полуострове была перестрелка, в результате которой якобы погибли люди. Поэтому мужчины, которые выезжают из Крыма, подвергаются тщательному осмотру. "Там (на КПП – ред.) сидели ребята, и у всех у них есть фотороботы, и они очень всматривались в лицо", - сказала слушательница.

Напомним, что 7 августа на административной границе между Крымом и Херсонской областью был приостановлен пропуск граждан. Позже движение через пункты пропуска "Каланчак" и "Чаплинка" в направлении Крыма восстановили. Пропуск тех людей, которые возвращаются с оккупированного полуострова, российские правоохранители не осуществляют.

Также в ГПСУ напомнили, что проехать в обоих направлениях граждане могут через КПВВ "Чонгар". Очевидцы сообщали, что в некоторых районах полуострова начали устанавливать блокпосты при участии российских сотрудников ГИБДД и автоматчиков.