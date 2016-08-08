На Днепропетровщине на взятке поймали главу сельсовета

За указанную сумму чиновник пообещал двум гражданам уговорить депутатов сельского совета проголосовать за решение о выделении земельных участков в собственность под строительство, сообщили УНИАН в пресс-службе Управления.

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В качестве части взятки председатель сельсовета хотел получить двигатель на грузовой автомобиль стоимостью 8 тыс. грн. Во время передачи двигателя чиновник был задержан правоохранителями.

По указанному факту Криворожской местной прокуратурой №2 открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Такие преступления наказываются лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.