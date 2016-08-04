В Харькове появилась велополиция (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 4 июля, во время торжественных мероприятий по случаю первой годовщины Национальной полиции Украины сообщил начальник ГУНП Украины в Харьковской области Анатолий Дмитриев.

По его словам, велопатруль впервые вышел на дежурство сегодня.

Дмитриев отметил, что велосипедные патрульное будут нести службу в харьковских парках, гидропарке и других местах отдыха граждан ежедневно.

В отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области добавили, что за охраной порядка посменно будут следить 100 работников харьковской патрульной полиции, в распоряжении которых 29 велосипедов. Для приобретения велосипедов и специальной одежды Харьковским городским советом были выделены средства в сумме 500 тыс. грн.

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Велопатруль был презентован сегодня во время торжественного марша личного состава харьковского гарнизона полиции, который по случаю Дня полиции прошел на площади Свободы.

Правоохранителей с профессиональным праздником поздравили председатель Харьковской ОГА Игорь Райнин, руководитель харьковской полиции Дмитриев, представители Консультативной миссии ЕС в Украине.

На площади также прошли показательные выступления специальных подразделений полиции и праздничный концерт.