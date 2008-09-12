В Киеве презентован новейший учебный курс для вузов

В Киеве презентован новейший учебный курс для высших учебных заведений – «Основы потребительских знаний», разработанный благодаря сотрудничеству Министерства образования и науки Украины и совместного проекта ЕС и Программы развития ООН «Сообщество потребителей и общественные объединения».

Представила курс сегодня на пресс-конференции в УНИАН руководитель совместного проекта ЕС и ПРО ООН «Сообщество потребителей и общественные объединения» Клавдия МАКСИМЕНКО.

По ее словам, курс разработан для вузов, которые проводят обучение по собственным программам. Студент может избрать эту программу для изучения по собственному желанию наряду с экономическими специальностями степени бакалавра.

Авторы проекта убеждены, что курс “Основы потребительских знаний” является актуальным и будет важным для вузов, поскольку на сегодня в Украине существует проблема несоблюдения прав потребителей, проблема неосведомленности потребителей о собственных правах, что в свою очередь является тормозом для развития отечественного рынка и экономики.

К.МАКСИМЕНКО проинформировала, что тематика курса “Основы потребительских знаний” знакомит с основными европейскими и мировыми практиками защиты прав потребителей, историей возникновения потребительского движения и деятельностью общественных организаций потребителей. Также в курс включены законодательные акты и сравнительный анализ информации из разных стран, чтобы покупатель в Украине мог ориентироваться на существующем потребительском рынке.

С содержанием курса можно ознакомиться в печатном издании, изданном тиражом 1,5 тыс. экземпляров, а также в электронной версии, представленной на «Портале потребителя» по адресу http://consumerinfo.org.ua. Также на этом портале разработан и размещен электронный вариант курса для дистанционного изучения.

Согласно информации К.МАКСИМЕНКО, пилотный проект по преподаванию курса заявили о своем желании ввести уже в этом учебном года такие национальные вузы как Киево-Могилянская академия, Национальный торгово-экономический университет, Национально-экономический университет, Национальный университет “Львовская политехника”, а также ряд региональных вузов.

К.МАКСИМЕНКО отметила, что разработчики “Основ потребительских знаний” готовы сотрудничать со всеми учебными заведениями, которые выразят желание ввести этот курс в свои программы.

Презентацию курса “Основы потребительских знаний” предусмотрено провести еще в нескольких крупных городах страны.

“Я считаю, что настоящее руководство является современным по структуре: здесь есть и тестовые задания, и глоссарий и литература по каждому из разделов, и контрольные вопросы, и различные ситуации, которые нужно изучить, – безусловно, это будет воспринято положительно. Только нужна добрая воля вузов, чтобы они хотели знать, что такая продукция есть”, - отметила присутствовавшая на пресс-конференции проректор Киевского национального торгово-экономического университета, один из авторов пособия «Основы потребительских знаний» Наталья ПРИТУЛЬСКАЯ.

По ее мнению, учебный материал курса будет уместным не только для экономического курса, но и для других дисциплин, в частности, для будущих рекламистов или маркетологов.

Доцент Национального университета «Львовская политехника», который поддерживал разработку дистанционного курса, Дмитрий ПЕЛЕШКО отметил, что интернет-версия рассчитана для ознакомления как для неподготовленного пользователя, так и специалиста.