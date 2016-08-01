На Львовщине прошли соревнования по аквабайку (фоторепортаж)

Во Львовской области на водоеме Яворовского карьера, который является крупнейшим в Украине по глубине (до 70 метров) и объему воды искусственным озером, образовавшемся на месте добычи серы, 29-31 июля проходили соревнования по аквабайку в рамках учебно-тренировочного сбора украинской федерации.

Об этом сообщает Tvoemisto.tv.

Почти полсотни спортсменов разных возрастных групп родом из Харькова, Киева, Донецка, Чернигова, Василькова, Львова, Белой Церкви, Алушты и Одессы соревновались на гидроциклах за награды Львовской областной федерации.

Спортсмены, разделенные на классы, соревновались в кольцевых гонках и слаломе.

Аквабайк - это самостоятельный вид спорта, который зародился в Америке в 80-х годах прошлого века. Аквабайки делятся на стоячие и сидячие. Сидячий больше подходит для скоростной езды, а стоячий еще и предназначен для любителей всевозможных трюков и прыжков.