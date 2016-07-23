Завкафедрой одного из одесских вузов поймали на взятке (фото)

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили заведующую кафедрой одного из одесских высших учебных заведений, которая систематически вымогала деньги со студентов за защиту дипломов.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Чиновница заставляла подчиненных преподавателей искусственно создавать студентам проблемы со сдачей зачетов и экзаменов перед защитой дипломных работ. В дальнейшем она предлагала студентам помочь "решить вопрос". Сумму "вознаграждения" завкафедрой определяла индивидуально, в зависимости от количества не сданных дисциплин во время академической сессии.

Преподавателя задержали на рабочем месте во время получения части взятки в размере 3 тыс. гривень. Общая сумма, которую должен был уплатить студент за беспроблемный защиту диплома, составляла 10 тыс. грн. В кабинете чиновника выявлено еще почти 4 тыс. грн, происхождение которых она не смогла объяснить.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.