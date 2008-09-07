Венецианский кинофестиваль назвал победителей
02:07, 07 сентября 2008Общество
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Вторая премия у Алексея Германа
"Золотого льва" на 65-м Международном Венецианском кинофестивале завоевал фильм Даррена АРОНОФСКИ "Борец".
Второй приз - "Серебряного льва" - получил российский режиссер Алексей ГЕРМАН-младший за "Бумажного солдата". Также этот фильм стал обладателем премии "Озелла" за лучшую операторскую работу.
Специальной премии жюри удостоилась эфиопская картина "Теза" ("Роса") режиссера Хайле ГЕРИМЫ.
Как сообщал УНИАН, Венецианский фестиваль продлился с 27 августа по 6 сентября. В его официальной конкурсной программе принял участие 21 фильм.
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