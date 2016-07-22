Представители Днепра присоединятся к скандальному "крестному ходу за мир" УПЦ МП

Управляющий Днепропетровской епархией УПЦ МП митрополит Ириней ожидает, что из Днепра отправятся около полутысячи участников и почти 20 священнослужителей. Его цитирует Depo.Днепр.

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"Мы идем с молитвой, верующие люди направлены именно на это. Мы надеемся, что нас встретят добродушно. Думаю, не найдется человека, который будет выражать неудовольствие, это не какие-то группировки", - заявил Ириней.

Шествие начнется после литургии в Спасо-Преображенском соборе Днипра и будет стартовать в 10:30.

Среди участников таких маршей в других городах были люди с георгиевскими ленточками и в камуфляже.

Как сообщал УНИАН, представитель Главного управления разведки Минобрроны Вадим Скибицкий ранее заявлял, что российские спецслужбы попытаются использовать "крестный ход", организованный Украинской православной церковью Московского патриархата, для дестабилизации ситуации в Украине, чтобы углубить раскол в обществе на религиозной основе.

В начале июля в Тернопольской и Донецкой областях стартовал "крестный ход за мир", организованный УПЦ МП. Участники шествия в конце июля планируют прибыть в Киев. 11 июля председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал правоохранительные органы не допустить провокаций в Киеве со стороны некоторых участников "крестного хода".