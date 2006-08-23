Янукович уже не против “РосУкрЭнерго”

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не против, чтобы газ в Украину поставляла компания “РосУкрЭнерго”.

Об этом заявил в интервью иностранным СМИ.

“У меня такое ощущение, что за этот прошедший год произошло переосмысление вопроса относительно компании “РосУкрЭнерго”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что сегодня украинская сторона все переговоры ведет с “Газпромом” о поставках в Украину газа в 2006 и 2007 годах. “А кто будет выполнять в конечном счете эти задания - “Газпром” или его дочернее предприятие - я считаю, для Украины не важно”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время он подчеркнул, что Украина будет категорически против, если какая-либо, назначенная “Газпромом” компания будет иметь “еще дополнительные операционные прибыли во время поставок газа”. “Сегодня же я пока еще не имею вопросов к “Газпрому” на этот счет”, - добавил премьер-министр Украины.

По его словам, “не имеет значения, кто выполняет контракт”. В.ЯНУКОВИЧ также сообщил, что премьер-министр России и Президент России Владимир ПУТИН дали поручение о начале переговоров с Украиной на уровне МинТЭК и “Газпрома”.

В.ЯНУКОВИЧ призвал не политизировать этот вопрос. “Главное – это цена и баланс газа. Прежде всего, сегодня нам нужно закачать 24 миллиарда газа в хранилища. Мы ежесуточно закачиваем 130 миллионов кубических метров газа”, - сообщил он. По словам В.ЯНУКОВИЧА, Европа должна чувствовать себя спокойно, поскольку Украина не будет “зимой отбирать европейский газ из трубы. Нам хватит того газа, что мы закачаем в наши газовые хранилища”.

Глава правительства считает, что цена на газ должна быть рыночной. Он подчеркнул, что Украина идет этим путем, и “поэтому никаких исключений мы для себя не делаем”. “Другое дело, что у нас есть вопросы к нашим партнерам. Вопросы, которые, я бы сказал так, касаются корректности наших отношений. Мы бы хотели, чтобы наши отношения с партнерами всегда были прогнозируемыми и прозрачными”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 4 января 2006 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» урегулировали вопрос сотрудничества в газовой сфере. Стороны договорились о том, что с 1 января 2006 года «Газпром» поставляет газ компании «РосУкрЭнерго» по формуле цены, согласно которой начальная цена составляет 230 дол. за 1 тыс. куб. м. «Газпром» и «РосУкрЭнерго» заключили соответствующий долгосрочный контракт на пять лет. В балансе газа «РосУкрЭнерго» также присутствует среднеазиатский газ.

Тариф на транспортировку российского газа территорией Украины в соответствии с договоренностями 1,6 дол. за 1 тыс. куб. м на 100 км и будет оплачиваться в денежной форме.

2 февраля, в развитие достигнутых 4 января 2006 года договоренностей, НАК «Нафтогаз Украины» и «РосУкрЭнерго» на паритетных основах создали совместное предприятие ЗАО «УкрГаз-Энерго». Основными направлениями деятельности «УкрГаз-Энерго» является поставка природного газа и других видов энергоресурсов потребителям Украины.

31 января В.ЯНУКОВИЧ заявил, что Партия регионов будет настаивать на пересмотре условий поставок российского газа в Украину в соответствии с соглашением, подписанным НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» 4 января 2006 года в Москве.

9 февраля 2006 года В.ЯНУКОВИЧ заявил, что «сразу после выборов 26 марта мы будем пересматривать заключенные газовые соглашения с Россией, вместе с возобновлением отношений Украины и ЕЭП». По словам В.ЯНУКОВИЧА, в дальнейшем вопрос поставки газа в Украину из России должен решаться на уровне межгосударственных соглашений, без каких-либо посредников. По словам В.ЯНУКОВИЧА, ценовых скачков в газовой сфере не будет.