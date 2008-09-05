Увеличение акцизного сбора на пиво почти не отразится на розничной цене

Увеличение в 2009 году акцизного сбора на пиво почти не отразится на стоимости этого продукта для покупателей.

Такое мнение высказала в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН начальник аналитического отдела консалтингового агентства «ААА» Мария КОЛЕСНИК.

По ее словам, стоимость литра пива для покупателей вырастет на копейки.

В то же время, как отмечает эксперт, в Украине почти не осталось мелких игроков на рынке пива (90% рынка – крупные предприятия), но именно на них в большей степени скажется увеличение акциза. В целом темпы роста пивной отрасли в Украине снижаются по причине уменьшения доходов населения, считает М.КОЛЕСНИК.

«На ликеро-водочный рынок увеличение акциза повлияет меньше, по сравнению со вступлением страны во Всемирную торговую организацию», - добавила эксперт.

М.КОЛЕСНИК уверена, что Верховная Рада Украины примет предлагаемый ГНАУ законопроект об увеличении акцизного сбора в 2009 году на спирт, ликеро-водочную продукцию и пиво.

Как сообщал УНИАН, в Верховную Раду внесен на рассмотрение законопроект о поэтапном повышении в следующем году акцизного сбора на спирт, ликеро-водочную продукцию и пиво.

Согласно законопроекту, с 1 января и 30 июня 2009 г. планируется увеличить ставки акцизного сбора на спирт этиловый и ликеро-водочные изделия – с 21,5 до 27 грн. за литр 100-процентного спирта, на пиво – с 0,31 до 0,39 грн. за литр. С 1 июля 2009 г. планируется установить ставку на спирт этиловый и ликеро-водочные изделия 34 грн. за литр 100-процентного спирта, на пиво – 0,49 грн. за литр.