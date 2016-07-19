Разбитые машины и вырванные деревья: последствия мощного урагана в Харькове (фото)

Хотя ураган длился всего несколько минут, его последствия были видны во всех районах города, передает 057.ua. Снимки последствий вчерашнего разгула стихии уже сегодня начали выкладывать в соцсеть жители всех районов города.

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На Алексеевке деревьями привалило машину, а на Павловской площади, где проходит ее реконструкция, унесло железный павильон, который "приземлился" на припаркованные автомобили. В начале Пушкинской дорогу перейти было невозможно, так как поток воды мог снести пешехода. Возле площади Свободы ветер "повырывал" с корнем деревья.

В результате сильного дождя и ветра, были обесточены Октябрьская, Плехановская, Аэрофлотская и Новобаварская электроподстанции, которые обеспечивают электроснабжение контактной сети. В связи с этим временно не ходили троллейбусы на Баварии, также было нарушено движение троллейбусов по пр. Гагарина и трамваев по ул. Плехановской.

В настоящее время в Харькове работают коммунальные бригады и ликвидируют последствия урагана.