В Одесский порт прибыл корвет ВМС Румынии, участвующий в учениях "Си Бриз-2016"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе администрации порта, в 8:00 линию Воронцовских ворот Одесского порта пересек корвет ВМС Румынии Contra-Amiral Eustaţiu Sebastian (F-264).

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"Корабль прибыл для участия в международных учениях "Си Бриз-2016", которые пройдут в последней декаде июля в северо-западной части Черного моря и на юге Одесской и Николаевской областей", - отметили в пресс-службе.

93-метровый корабль с экипажем 77 человек вошел в состав румынского флота в феврале 1983 года. На его борту предусмотрена вертолетная площадка и стандартное вооружение: одна универсальная корабельная артустановка AK-176 калибра 76 мм; шестиствольная автоматическая корабельная артиллерийская установка, четыре 533 мм торпедных аппарата, 2хРБУ-6000 противолодочные ракетные установки.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине стартуют украинско-американские учения "Си Бриз-2016". Темой учений является проведение многонациональной операции по безопасности в кризисном регионе. Учения планируется провести в Одесской и Николаевской областях и в северо-западной части Черного моря. В них планируется участие более 25 кораблей, катеров и судов обеспечения от Украины, США, Турции и Румынии.