Взрыв авто на Львовщине: в багажнике транспортного средства сработало неизвестное устройство

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области, установлено, что автомобиль принадлежал 46-летнему жителю Львова, который вместе с тремя пассажирами на момент взрыва стоял возле багажника иномарки. По выводам экспертов, в багажнике сработало неизвестное устройство, которое вызвало взрыв. Что именно взорвалось - устанавливается.

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Вследствие взрыва на месте происшествия погибли владелец автомобиля и 19-летний житель города Мариуполь Донецкой области. 45-летний житель города Самбор Львовской области умер в больнице. Еще один пострадавший – житель города Мариуполь – в тяжелом состоянии госпитализирован, его данные уточняются.

По факту взрыва начато уголовное производство по ч.2 п.1 ст.115 УК Украины (убийство).

Как сообщал УНИАН, 14 июля, около 00:30, на автодороге “Самбир – Дрогобыч”, между населенными пунктами Раливка и Кульчицы Самбирского района, произошел взрыв без последующего горения в автомобиле “Мерседес 124”. Автомобиль находился на обочине дороги.