Взрыв вертолета в Сумской области: появились фото с места происшествия
15:56, 13 июля 2016Общество
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Стали известны подробности чрезвычайной ситуации с вертолетом Ми-2, упавшим 13 июля в селе Козельное Недригайловского района Сумской области.
Как оказалось, 28-летний пилот вертолета, поднявшись на высоту 5 метров, заметил технические неисправности, которые возникли сразу после взлета, передает СТС.
Он решил не ждать дальнейших последствий и выпрыгнул из кабины, упав на поле, после чего вертолет взорвался.
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Сейчас мужчина с незначительными травмами находится в Недригайловской больнице.
По предварительной версии, причина падения вертолета — неисправная лопасть, которая при взлете отпала.
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