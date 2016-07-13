Взрыв вертолета в Сумской области: появились фото с места происшествия

15:56, 13 июля 2016
Общество
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Стали известны подробности чрезвычайной ситуации с вертолетом Ми-2, упавшим 13 июля в селе Козельное Недригайловского района Сумской области.

Как оказалось, 28-летний пилот вертолета, поднявшись на высоту 5 метров, заметил технические неисправности, которые возникли сразу после взлета, передает СТС.

Он решил не ждать дальнейших последствий и выпрыгнул из кабины, упав на поле, после чего вертолет взорвался.

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Сейчас мужчина с незначительными травмами находится в Недригайловской больнице.

По предварительной версии, причина падения вертолета — неисправная лопасть, которая при взлете отпала.

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