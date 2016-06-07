Крушение вертолета на Хмельнитчине: пилот в реанимации (фото)

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Хмельницкой области.

Инцидент произошел 7 июня около 16:15.

Отмечается, что вертолет зацепился за линии электропередач.

Еще некоторое время он маневрировал в попытке избежать аварии, но пилоту это не удалось.

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Мужчина был в кабине один. Он выжил, но получил многочисленные ушибы. Сейчас он находится в реанимации.