Крушение вертолета на Хмельнитчине: пилот в реанимации (фото)
19:40, 07 июня 2016Общество
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В Новоушицком районе Хмельницкой области разбился вертолет, опрыскивавший поля.
Вертолет зацепился за линии электропередач / НПУ
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Хмельницкой области.
Инцидент произошел 7 июня около 16:15.
Отмечается, что вертолет зацепился за линии электропередач.
Еще некоторое время он маневрировал в попытке избежать аварии, но пилоту это не удалось.
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Мужчина был в кабине один. Он выжил, но получил многочисленные ушибы. Сейчас он находится в реанимации.
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