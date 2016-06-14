В Харькове сгорели две припаркованные рядом дорогие иномарки

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, 14 июня в 5:30 из службы "102" в Московский отдел полиции поступила информация о возгорании на улице Сабуровской двух автомобилей.

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Следственно-оперативная группа на месте установила, что полностью сгорели автомобиль Mercedes, владельцем которого является 38-летний мужчина, а также Land Rover, который был припаркован рядом. Владельцем последнего является 28-летний мужчина.

По факту происшествия следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве сгорел автомобиль по продаже кофейных напитков. Вероятной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводов. Жертв и пострадавших нет.

Вследствие пожара повреждены салон автомобиля, моторный отсек, надстройка (оборудование для измельчения и варки кофе), задние колеса авто.