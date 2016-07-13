Первая логистическая компания поддерживает семейные ценности и помогает детским домам (видео)

«Помощь «социальным» детям - добрая традиция нашей компании. Почемуто в обществе к логистам относятся как к исключительно техническим работникам. А мы, как все, у нас есть сердце и жизненные принципы. Все наши сотрудники - это люди слова и дела, поэтому мы не просто помогаем средствами нуждающимися, но и своим вниманием. Такая забота - это добрая традиция нашей компании» - отметил операционный директор ООО« Первая логистическая компания» Александр Пирогов.

За пять лет благотворительного направления работы Первой логистической компании охвачено десятки детских домов. В этом году коллектив ПЛК посетил в День семьи Львовский и Винницкий детские дома для детей с проблемами психического здоровья и Житомирский учебно-реабилитационный центр «Солнечный дом». Учреждения такого типа в Украине объединены одной проблемой - дефицитом финансирования, потому что находятся на государственном обеспечении. Поэтому представители ПЛК привезли жизненно необходимые моющие средства, средства гигиены малышам, памперсы, детское питание - все потребности определяли индивидуально.

«Дети охотно встречают гостей. Самым дорогим подарком для них является внимание и тепло», - отмечают в коллективах детских домов.

В День семьи старшие дети со своими друзьями из ПЛК рисовали свою мечту - одну на всех - счастливую семью. Ребята изображали ракеты и машины, которые доставят их домой, девочки красивую маму, дети из зоны АТО - пейзажи без войны.

«Мы очень рады, что Первая логистическая компания сама нашла нас и оказывает постоянную помощь. Нам не нравится слово «спонсоры», эти люди стали нам настоящими покровителями и друзьями, к которым можно обратиться за помощью всегда» - поблагодарила меценатов Валентина Синько, директор Житомирского областного учебно-реабилитационного центра.

Пресс-служба ООО «Первая логистическая компания»