Экс-нардепа Крючкова объявили в розыск в связи с делом "Запорожьеоблэнерго" - НАБУ

В НАБУ сообщили, что Крючков объявлен в розыск / УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе заседания Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

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«В настоящее время Крючков объявлен в розыск», - сказал Сытник и добавил, что составлено сообщение о подозрении.

Позже Сытник также добавил, что «дело касается «Запорожьеоблэнерго». Это первое производство, которое было зарегистрировано, и там из государственной собственности было выведено 356 миллионов через частную структуру».

«Сейчас на более чем 100 миллионов наложен арест», - сказал он.

Директор НАБУ также добавил, что руководителю этой частной структуры и бывшему руководителю ОАО «Запорожьеоблэнерго» объявлено подозрение.

Справка УНИАН. Дмитрий Крючков избирался народным депутатом V созыва от «Блока Юлии Тимошенко» - партий «ВО «Батькивщина» и Украинская социал-демократическая партия.

Был членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.