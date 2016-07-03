Пять городов подали заявки на проведение Евровидения-2017
Киев, Львов, Днепр, Одесса и Харьков подали заявки на принятие в себя Евровидения-2017.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил гендиректор НТКУ Зураб Аласания.
Города уже получили от НТКУ условия, подписали договор о неразглашении некоторых подробностей.
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"В ответ города мгновенно получили от НТКУ условия, подписали договор о неразглашении того, чего разглашать нельзя по причинам безопасности, и взялись за заполнение заявок. Имеют на это чуть больше двух недель", - говорится в его сообщении.
Как сообщал УНИАН, украинская певица Джамала победила на конкурсе Евровидение-2016, который состоялся 14 мая в Стокгольме. Она выступила с песней "1944", в которой рассказывается о трагедии крымскотатарского народа.
Таким образом, следующий конкурс Евровидение-2017 будет принимать Украина.