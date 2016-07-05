С погон украинских военных уберут советские звезды (фото, документ)

13:29, 05 июля 2016
Общество
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Президент Петр Порошенко утвердил документ "Предметы униформы и знаки различия Вооруженных сил Украины", который убирает советские звезды с погон украинских военных.

погоны / facebook.com/yuri.biriukov

Об этом на своей странице в Facebook сообщил внештатный советник президента Юрий Бирюков.

Новые предметы униформы и новые погоны будут представлены на День Независимости.

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"Эта кропотливая работа велась больше года. Весь букет положенного "внимания" со стороны недоброжелателей - интриги, скандалы, сплетни, жалобы. И кропотливая работа группы энтузиастов. Сегодня поставлена точка", - говорится в сообщении Бирюкова.

погоны / facebook.com/yuri.biriukov
погоны / facebook.com/yuri.biriukov

 

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