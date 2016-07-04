Депутата Заманского исключили из "Оппоблока" за издевательства над женщиной

19:39, 04 июля 2016
Общество
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На экстренном заседании политсовета Днепропетровской городской организации Оппозиционного блока хулиганские действия депутата Александра Заманского были резко осуждены, также он исключен из партии.

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Об этом сообщила глава городской партийной организации Людмила Селиванова, передает 056.ua.

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«О ситуации с Заманским мы узнали из Интернета. Мы проводим внутреннее расследование.

«Мы сейчас вынуждены расчищать наследие тушек и предателей», - подчеркнула Селиванова.

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