Депутата Заманского исключили из "Оппоблока" за издевательства над женщиной
19:39, 04 июля 2016Общество
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На экстренном заседании политсовета Днепропетровской городской организации Оппозиционного блока хулиганские действия депутата Александра Заманского были резко осуждены, также он исключен из партии.
Заманский были резко осужден и сключен из партии / скриншот видео
Об этом сообщила глава городской партийной организации Людмила Селиванова, передает 056.ua.
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«О ситуации с Заманским мы узнали из Интернета. Мы проводим внутреннее расследование.
«Мы сейчас вынуждены расчищать наследие тушек и предателей», - подчеркнула Селиванова.
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