Депутата Заманского исключили из "Оппоблока" за издевательства над женщиной

На экстренном заседании политсовета Днепропетровской городской организации Оппозиционного блока хулиганские действия депутата Александра Заманского были резко осуждены, также он исключен из партии.

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