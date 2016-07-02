Активисты блокируют Печерский суд, не давая вывезти арестованного айдаровца

Об этом сообщил народный депутат от "Самопомочі" Егор Соболев на странице в соцсети. "Мы и дальше не разрешаем вывезти в СИЗО айдаровца Валентина Лихолита, которого судья Печерского суда Гладун постановила арестовать по обвинениям лидеров эленеровцев Северодонецка", - написал он.

Читайте такжеСуд арестовал на 2 месяца экс-командира Надежды Савченко, в зале суда произошла потасовкаКак уточнил депутат, ночь прошла спокойно. "Ночь прошла спокойно. Примерно в 03:00 перед судом появилась большая группа "космонавтов", присутствующие бойцы "Айдара" и "Донбасса" без дополнительных вопросов забаррикадировали все двери и приготовились к штурму. Его не было. Зато к нам приехали бойцы "Азова" во главе с Андреем Белецким", - отметил он.

Соболев сообщил, что требование собравшихся - выпустить айдаровца Валентина Лихолита.

Как сообщал УНИАН, вечером в пятницу Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца бывшего начальника штаба батальона "Айдар" Валентина Лихолита. После этого в здании суда произошла стычка.