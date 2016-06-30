Меру пресечения главному санврачу Украины Протасу могут избрать уже завтра - НАБУ
16:25, 30 июня 2016Общество
1971
Меру пресечения задержанному главному санитарному врачу Украины Святославу Протасу попытаются избрать уже завтра.
Меру пресечения Протасу попытаются избрать уже в пятницу / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.
Читайте такжеРазоблачение масштабной коррупционной схемы чиновников Санитарной службы Украины: полиция озвучила подробности (фото)
«Завтра попытаемся избрать, завтра ведь пятница», - сказал он.
Ранее глава МВД Арсен Аваков сообщил, что главный санитарный врач Украины Святослав Протас и начальник департамента Санитарной службы Украины Александр Чепурной задержаны, также допрашиваются 19 областных главных санитарных врачей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter