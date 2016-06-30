Меру пресечения главному санврачу Украины Протасу могут избрать уже завтра - НАБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

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«Завтра попытаемся избрать, завтра ведь пятница», - сказал он.

Ранее глава МВД Арсен Аваков сообщил, что главный санитарный врач Украины Святослав Протас и начальник департамента Санитарной службы Украины Александр Чепурной задержаны, также допрашиваются 19 областных главных санитарных врачей.