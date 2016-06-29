В Одессе подарили пятикомнатную квартиру женщине, которая родила сразу пятерых детей

Городские власти решили подарить не 3-, а 5-комнатную квартиру одесситке, которая родила 24 июня сразу пятерых малышей. Как передает корреспондент УНИАН, об этом в начале сегодняшней внеочередной сессии горсовета объявил городской голова Геннадий Труханов.

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«У нас произошло уникальная для Одессы и для всей Украины событие: одесситка родила пятерых детей. Это очень сложно. Тут с двумя не знаешь, куда бежать, когда они разбегаются, а тут сразу пятеро. Мы посоветовались с представителями строительных компаний города и решили, что мы вручаем сертификат не 3-комнатной, а 5-комнатной квартиры этой семье», - заявил Труханов.

По его словам, мама и дети до сих пор находятся в медучреждении, при этом врачи говорят, что с ними все будет хорошо.

Как сообщал УНИАН, 24 июня в Одессе Оксана Кобелецкая родила одновременно пятерых детей – троих мальчиков и двух девочек. В этой семье уже растет 3-летняя дочь. 26 июня роженицу посетила заместитель городского головы Зинаида Цвиринько, которая сообщила, что городские власти Одессы дарят уникальной маме 3-комнатную квартиру площадью 100 кв. метров в новом доме на вул. Бреуса. Также пообещала, что к моменту вселения семьи квартира будет отремонтирована и полностью готова для проживания.